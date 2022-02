Milan, Pioli: “Giroud deve continuare così, ma la squadra deve crederci”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni su Olivier Giroud ai canali ufficiali del Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv', Stefano Pioli ha parlato di Olivier Giroud, uomo che ha ribaltato le sorti del derby contro l'Inter. Queste le sue dichiarazioni sul francese: "Io continuo a pensare, e non cambierò mai idea, che non è un singolo giocatore che può decidere le sorti di una squadra. Magari può decidere una partita singola, ma alla lunga sono le motivazioni, i concetti, i principi e la voglia di sacrificarsi tutti per ottenere un obiettivo importante che poi alla fine fa la differenza. Giroud deve continuare così ma soprattutto la squadra deve continuare a crederci, deve continuare a giocare un calcio propositivo e molto intenso perché fa parte del nostro modo di stare in campo".