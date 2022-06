Milan, Pellegatti: “Renato Sanches? Sembra che abbia alzato le richieste”

Carlo Pellegatti , noto tifoso del Milan, ha commentato le difficoltà attuali per arrivare a Renato Sanches . Negli ultimi giorni il Psg si è inserito nella corsa al portoghese e ha complicato l'arrivo in rossonero, praticamente annunciato da mesi. Inoltre, sottolinea Pellegatti, l'impressione è che sia ritornato a chiedere le cifre d'ingaggio di gennaio, quando non arrivò proprio a causa della distanza tra le parti. Questo il pensiero espresso sul proprio canale YouTube.

"L'impressione che ho è che il suo agente sia ritornato a chiedere le cifre di gennaio, quando non arrivò al Milan proprio per la richiesta di ingaggio troppo alta. Quindi non è il momento giusto per Renato Sanches, magari più avanti ci sarà l'occasione, ma non è questo il momento". Milan, le top news di oggi: fatta per i rinnovi di Maldini e Massara. Sanches si allontana.