Milan, Pellegatti: “Kulusevski illusione durata poche ore. Non arriverà”

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha parlato del possibile trasferimento di Dejan Kulusevski al Milan

Intervenuto attraverso il proprio canale 'YouTube', Carlo Pellegatti ha parlato della possibilità di vedere Dejan Kulusevski al Milan. Queste le parole del giornalista: "Kulusevski illusione durata poche ore. Da Torino hanno detto subito impossibile, dal Milan filtra che non ci sia nessuna conferma. Un’illusione durata poche ore. Ci sono stati dei movimenti, ma tiro la riga alla fine della giornata e dico che il giocatore non verrà al Milan, ma non ci sono le basi e le prospettive". Milan, le top news di oggi: nuovo infortunio. Kulusevski nel mirino.