Milan, Ordine: “Calciomercato disastroso. Maldini ha ragione, ma…”

Su Inter-Milan : "Il destino al 90% era segnato ieri prima di iniziare. La partita avrebbe avuto qualche sussulto in più se in una delle due occasioni con Brahim Diaz o Leao avesse segnato il Milan, ma sarebbe stato solo un sussulto emotivo".

Sulle parole di Maldini ( QUI LE SUE DICHIARAZIONI ) : "Maldini ha ragione sulla squadra non strutturata per due competizioni, ma il mercato estivo e quello invernale sono stati disastrosi e di questo dovrà pur risponderne anche lui o no?".

Sul calciomercato: "Pioli non ha avuto giocatori dal mercato, è arrivato in semifinale di ChampionsLeague con la squadra dell'anno scorso meno Kessie e Romagnoli. E non dimentico che Pioli, quando ha avuto necessità di far riposare i titolari, dalla panchina ha avuto zero". LEGGI ANCHE: Che voto dareste alla stagione del Milan? Rispondi qui al sondaggio