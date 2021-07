Milan, Oddo: “Giroud? Per la Champions c’è bisogno di giocatori così”

Massimo Oddo, ex calciatore del Milan e campione del mondo nel 2006, ha rilasciato un'intervista dove ha parlato di Olivier Giroud

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, l'ex calciatore del Milan Massimo Oddo ha parlato del nuovo acquisto dei rossoneri Olivier Giroud. Queste le sue parole sull'attaccante francese. "Secondo me la chiave di lettura è molto semplice. Il Milan è una squadra molto giovane che ha fatto cose eccezionali dal momento in cui ha inserito Ibra all’interno della sua rosa ha fatto il salto di qualità. Sono giocatori che servono tecnicamente e tatticamente e soprattutto per l’esperienza a livello internazionale che hanno. Giroud è uno di questi, uno di quei giocatori che portano esperienza. Il Milan dovrà affrontare la competizione più bella del mondo che è la Champions League. E' difficile farla con una rosa in cui ci sono pochi giocatori che l’hanno giocata. E' inevitabile che c’è bisogno anche di questo tipo di giocatori, che portano esperienza e che sanno trasmettere quelle che sono le difficoltà di queste partite che sono completamente diverse da quelle di campionato".