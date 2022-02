Milan, Nosotti: “Pioli ti conquista, il gruppo ha risposto all’emergenza”

Il giornalista Marco Nosotti ha elogiato il lavoro di Stefano Pioli e la risposta del Milan ai tanti infortuni di inizio stagione

Il giornalista Marco Nosotti ha elogiato il lavoro di Stefano Pioli e la risposta del Milan ai tanti infortuni di inizio stagione. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "Pioli ti conquista e non ti obbliga a seguirlo, è la dimostrazione di un lavoro fatto bene della società, che deve far quadrare alcune situazioni, tra bilancio e risultati sportivi. Poi c’è stato un periodo di infortuni che ha segnato inevitabilmente il Milan. Perché se ti manca il centravanti, non hai Rebic, non hai Giroud, non hai Ibrahimovic, quel tipo di azione lì, in quattro là davanti più uno che arriva, è difficoltoso e leggibile. Il gruppo ne è venuto fuori insieme, ha risposto all’emergenza insieme". Milan, le top news di oggi: vince il Diavolo, Lazio su Romagnoli.