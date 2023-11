Milan, Nasti: “Ibrahimovic, non ha il mio stile. Preferisco Icardi”

Marco Nasti, attaccante del Milan classe 2003 in prestito al Bari in Serie B, ha parlato nella trasmissione “A Tutto Campo” in onda sulle frequenze di TeleBari. Oltre alla sua esperienza con la squadra pugliese, Nasti ha detto la sua anche su Zlatan Ibrahimovic, ex punta del Milan. Ecco il suo pensiero.