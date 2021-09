Messias: “Bisogna credere nei sogni. Nella vita tutto è possibile” | News

Junior Messias, attaccante del Milan, ha detto che bisogna credere nei sogni: ecco le parole del fantasista brasiliano a tal proposito

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv' durante il format 'On the road', Junior Messias ha parlato dei sogni. Queste le parole dell'attaccante rossonero. "La cosa principale è studiare. Poi devi credere nei sogni, sacrificarti perché la vita non ti regala niente. Bisogna crederci, andare avanti e mai mollare perché non è mai tardi. Io sono arrivato al Milan a 30 anni. Nella vita tutto è possibile. Ho pensato sempre gradino per gradino e questa è stata la mia forza: quando pensi che non ce la fai dai il doppio di quello che riesci a dare". Leggi l'intervista integrale a Junior Messias.