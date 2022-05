Milan, Marianella: “Maignan da una sicurezza incredibile al reparto”

Lo scudetto conquistato dal Milan è passato anche e soprattutto dalle splendide parate di Mike Maignan, altra rivelazione di quest'anno.

Queste le sue parole sul numero 16 rossonero: "Lille e Milan sono arrivate a vincere il titolo in Francia e in Italia anche per le parate di Maignan. Dà una sicurezza straordinaria al reparto, è stato straordinario. Ha avuto coppie difensive che sono cambiate, soprattutto per l’infortunio di Kjaer. Ha avuto dei giovani ed è compito del portiere guidarli".