Milan, Marchegiani: ‘Uscita Donnarumma? Gli errori si commettono’ | News

Le ultime notizie sul Milan. Luca Marchegiani ha analizzato l'errore in uscita di Donnarumma che poteva costare caro al Milan: le sue parole

Luca Marchegiani, ex portiere e opinionista, intervenuto durante 'Sky Calcio Club', ha parlato dell'errore in uscita di Gigio Donnarumma che poteva costare il gol del pareggio del Genoa contro il Milan. Queste le sue parole. "A me piace quando un portiere cerca di aiutare i suoi compagni anche con delle uscite rischiose. Lo sbaglio di Donnarumma poteva costare caro al Milan oggi, gli errori si commettono. Bravi Tomori e Kjaer ad evitare un gol fatto". Ecco gol e highlights del match tra Milan e Genoa, terminato 2-1 per i rossoneri