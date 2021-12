Milan, Marani non ha dubbi: “Maignan è il miglior portiere della Serie A”

Matteo Marani ha parlato dell'ambiente Milan e di alcuni singoli. Elogi per Mike Maignan, Paolo Maldini e non solo. Le dichiarazioni

Matteo Marani ha parlato dell'ambiente Milan e di alcuni singoli. Elogi per Mike Maignan, Paolo Maldini e non solo. Le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "C'è un ambiente compatto, oltre ad una serie di giocatori forti e in crescita. A livello di gruppo, di mentalità e di approccio alle partite, forse il Milan è una delle squadra più forti. Maldini e Massara, oltre ovviamente a Pioli, sono stati indipendenti dalla scelte, non hanno avuto pressioni esterne. Maignan è il miglior portiere della Serie A. Massara è uno dei più grandi conoscitori di calcio. Maldini ha spessore".