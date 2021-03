Milan-Manchester United, Kjaer: “Niente scuse, domani non dobbiamo uscire”

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' alla vigilia del match di Europa League contro il Manchester United. Le sue dichiarazioni

"Dopo le tante partite giocate, ora è un momento importante. Il mister ha fatto un grandissimo lavoro e ci ha sempre chiesto fame e voglia di lavorare. Ha fatto un grande lavoro con noi. E' una bellissima persona e ha rapporti stupendi con tutti noi. Non è facile trovare una persona così nel mondo del calcio"

"Se domani esci e come giustificazione dice che siamo giovani non va bene, sono solo scuse. Così non si migliora".