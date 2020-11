Milan, Maldini: “Ibrahimovic un’idea già con Leonardo”

Milan, Maldini sull’acquisto di Ibra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha rivelato un retroscena sull’acquisto di Zlatan Ibrahimovic. L’ex capitano non ha nascosto il rischio di portarlo in rossonero. Le dichiarazioni ai microfoni di ‘DAZN’: “Ibra era già un’idea del gennaio precedente con Leonardo, avevamo parlato con lui e con Mino Raiola. Lui però aveva dato la parola ai Galaxy e disse che ne avremmo riparlato. Ero sicurissimo fosse un rischio, perché veniva da anni in MLS, con tutto il rispetto è una cosa completamente diversa. Lui stesso quando gli abbiamo proposto 18 mesi di contratto ci disse di fare 6 mesi perché non sapeva quello che ci poteva dare”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale di Maldini >>>