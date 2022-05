Milan, Maldini: “Gol di Udogie? Ogni tanto serve dire le cose come stanno”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato di quando si è lamentato con gli arbitri per il gol subito a 'San Siro' dall'Udinese

Paolo Maldini , direttore tecnico del Milan , ha rilasciato un'intervista esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato sul gol di mano incassato il 25 febbraio scorso in occasione di Milan-Udinese 1-1 da Destiny Udogie , unica volta che ha alzato la voce con gli arbitri, Maldini ha risposto quanto segue.

"Ogni tanto dire le cose come stanno serve. Io lo faccio poco perché preferisco chiedere spiegazioni ai responsabili arbitrali in separata sede. E quasi sempre c'è apertura al dialogo. Quella volta non fu così e allora decisi di parlare. Comunque in generale non ci piace lamentarci perché questo può creare degli alibi ai giocatori e rischia di innestare nel pubblico qualcosa di non positivo".