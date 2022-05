Milan, Maldini: “Daniel deve crescere ma l’autonomia nel gruppo è chiara”

Nell'intervista rilasciata questa mattina alla Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini ha parlato dell'avventura del figlio Daniel con il Milan.

Queste le sue parole: "E' un bravissimo ragazzo che sa stare al suo posto. Viene apprezzato per quello che è. E poi il campo parla chiaro. Se tu non sei adatto per quel tipo di livello i tuoi compagni lo riconoscono subito. Questo per Daniel non succede. Poi è chiaro che deve crescere ma la sua autonomia di pensiero e di vita è chiara all’interno del gruppo".