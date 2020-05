Milan-Liverpool 2007, Inzaghi: “Ecco cosa mi disse Berlusconi alla vigilia”

MILAN NEWS – Filippo Inzaghi, attraverso l’app ufficiale del Milan, ha raccontato un retroscena su Berlusconi prima della finale di Champions del 2007 contro il Liverpool. Queste le sue parole: “Al telefono Berlusconi mi disse che in finale avrei fatto doppietta. Io ci credo sempre, ma viste le mie condizioni fisiche facevo un po’ fatica a pensarlo anche perché non sapevo nemmeno se avrei giocato. Gilardino stava bene dopo il gol contro il Manchester United. Fu una bella iniezione di fiducia”. Per leggere l’intervista integrale, continua a leggere >>>

