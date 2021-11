Milan, Leao: “Pioli, Maldini e Ibrahimovic i miei punti di riferimento” | News

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha parlato dei suoi punti di riferimento, ovvero Stefano Pioli, Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimovic

Intervenuto ai microfoni di 'Repubblica', Rafael Leao ha parlato dei suoi punti di riferimento al Milan. Inoltre ha anche speso delle parole sul gioco dei rossoneri. Queste le parole dell'attaccante portoghese. "I miei punti di riferimento? Stefano Pioli, un allenatore esigente. Paolo Maldini, un idolo che parla con semplicità perché ognuno di noi dia il meglio. E Ibra, un esempio per il passato e per il presente: l'età per lui è un numero. Il nuovo gioco ha il senso di libertà che l'allenatore ci insegna: 'siete giovani ma maturi in campo', ci dice, 'godetevi la gioventù ma onorate questa maglia'".