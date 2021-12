Milan, Krunic: “Sogniamo lo scudetto. Sul mio ruolo…” | News

Rade Krunic, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria contro il Genoa di Shevchenko

Rade Krunic, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria contro il Genoa. Ecco cosa ha detto: "Mi sento uno che si può adattare a quello che vuole il mister. Non è facile giocare tante partite a sinistra e poi spostarsi a mediano, in una partita non è semplice e ci vorrebbero 2-3 partita... Ma io mi trovo bene e sono sempre disponibile a fare quello che c'è bisogno per la squadra".