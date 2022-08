Milan, Kjaer: “Origi? Mi aspetto un campione che fa la differenza” | News

Intervistato da 'SportWeek', Simon Kjaer ha rilasciato delle dichiarazioni su alcuni suoi compagni di squadra: "Daniel Maldini mi sembrava maturato, più pronto. Spero che lo possa dimostrare allo Spezia dove è andato in prestito. La società ha fatto bene perché ha bisogno di giocare. Su Leao e Tonali dico che voglio vederli quest'anno: non sono più ragazzi, devono crescere enormemente. Quello che hanno fatto l'anno scorso non basta più. Leao ha qualità straordinarie e perciò non può permettersi partite in cui si vede poco: deve essere decisivo sempre. Se riesce a fare questo salto, può diventare uno dei top cinque al mondo. Poi voglio vedere Origi: sono stato con lui a Lille, era un ragazzino, adesso mi aspetto un campione che fa la differenza perché ha tutto per esserlo, velocità, fisico e piedi. Anche Bennacer deve crescere, ritagliandosi un ruolo importante". Milan, urge un centrocampista: le idee di Maldini e Massara.