Kalulu: “Ecco come Maldini mi convinse a scegliere il Milan”

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha raccontato come Paolo Maldini, dirigente rossonero, lo convinse a lasciare Lione per i rossoneri

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha concesso un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Tra i tanti temi dibattuti, il centrale francese è anche tornato a parlare del suo trasferimento in rossonero, avvenuto nell'estate 2020, quando il direttore tecnico del Diavolo, Paolo Maldini, lo convinse a lasciare l'Olympique Lione per approdare giovanissimo a Milano. Il Milan, per Kalulu, versò all'OL soltanto un premio di formazione di 480mila euro.