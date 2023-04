Milan, Kaladze: “San Siro? Può essere il dodicesimo uomo”

Kakhaber Kaladze, ex difensore del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco le sue parole su San Siro

Emiliano Guadagnoli

Kakhaber Kaladze, ex difensore del Milan e oggi Sindaco di Tbilisi (Georgia), ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole su San Siro.

Su quanto potrà incidere il pubblico di San Siro in Milan-Napoli: «Tantissimo. San Siro è sempre stato per noi il nostro dodicesimo uomo, quando giochi nel Milan i colori li hai cuciti nel cuore e non puoi deludere i tifosi. Devi dare sempre il 110 % e la soddisfazione arriva».