Napoli-Milan, Kaladze: “I partenopei sanno come concentrarsi”

Kaladze, ex difensore del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco le sue parole su Napoli-Milan

Emiliano Guadagnoli

Kakhaber Kaladze, ex difensore del Milan e oggi Sindaco di Tbilisi (Georgia), ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole su Napoli-Milan.

Sullo 0-4 di Napoli-Milan in campionato: «Il Napoli ha tutti giocatori di esperienza e un grande allenatore, sono sicuro che il giorno dopo la partita abbiano riesaminato la sfida e ora sapranno perfettamente come rientrare nello stato di concentrazione che serve in Champions».

Sulla Serie A: «Se ho visto Napoli-Milan? Certamente. Seguo sempre il campionato italiano e il Milan, il cuore è rossonero e il Milan resta a vita dentro di te». Segui qui la diretta testuale della sfida tra i rossoneri e i toscani >>>