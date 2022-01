Milan-Juventus, Zoff: “Scontro al vertice, sarà un grande avvenimento”

La leggenda del calcio italiano Dino Zoff ha commentato Milan-Juventus, partita valida per il 23° turno di Serie A. Le dichiarazioni

La leggenda del calcio italiano Dino Zoff ha commentato Milan-Juventus, partita valida per il 23° turno di Serie A. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'Il Bianconero': "Sarà sicuramente uno scontro al vertice tra Milan e Juve. I rossoneri hanno sempre mantenuto una posizione di classifica elevata in questa stagione, al contrario dei bianconeri che sono in ripresa. Ci sono tutte le componenti per assistere ad un grande avvenimento". Milan, le top news di oggi: asse caldo di mercato con la Juve. Orsato out.