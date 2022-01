Milan-Juventus, Amoruso: “Partita noiosa, c’è stato grande lavoro tattico”

L'ex attaccante Nicola Amoruso ha parlato della partita Milan-Juventus, valida per la 23^ giornata di Serie A. Le dichiarazioni

Occasione persa per il Milan? "Il Milan ha fatto la sua partita, ha giocato contro una squadra che l'ha messa in difficoltà. Non credo abbia nulla da recriminare, viaggia a un'altra velocità in termini di mentalità e qualità l'Inter. Comunque ho visto una Juve che ha lottato, a cui manca un po' di qualità ma credo che Allegri sia soddisfatto".