Milan, Jacobelli: “Leao ha fatto il salto di qualità, è un punto fermo”

Xavier Jacobelli, direttore di 'Tuttosport', ha sottolineato l'evidente crescita di Rafael Leao in questa stagione. Ecco le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "Leao sta crescendo tanto, ha fatto un grande salto di qualità quest'anno e ha confermato che Maldini e Massara hanno fatto bene a punta su di lui. Con Pioli è cresciuto tanto, è diventato un punto fermo dell'attacco del Milan". Milan, le top news di oggi: fatta per Lazetic. Nome nuovo in difesa.