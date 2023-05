Milan-Inter, Sala: “Referendum San Siro? L’amministrazione… “

Giuseppe Sala , sindaco di Milano, ha parlato dell’incontro in programma oggi a Palazzo Marino tra i garanti e i vertici di Milan e Inter in merito a un eventuale referendum sul nuovo stadio . Ecco le sue parole riportate da LaPresse.

Su un referendum per San Siro: "Ritengo che onestamente arrivare al 50% dei votanti è un po’ difficile, come è successo recentemente a Parigi per il referendum sui monopattini, quando è andato a votare il 7%. Allora mi chiedo: se va a votare il 7% e si esprime a favore il 4% è più giusto ascoltare l’opinione del 4% o che il sindaco e l’amministrazione si prendano le loro responsabilità? Secondo me il secondo".