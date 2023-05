Milan-Inter, Giroud: “Voglio aiutare la squadra. A Leao ho detto…”

Le parole di Olivier Giroud in vista di Milan-Inter

Su cos'è per lui questo derby:"Un tipo di partita che mi mancherà dopo la carriera, allora voglio vivere questo tipo di momento con felicità, allegria, positività. Voglio aiutare con la mia esperienza i miei compagni che hanno un po' di pressione o frenesia. Io sono molto eccitato e lo so che non si giocano tutti gli anni questi tipi di partite. Sono molto orgoglioso di aver fatto questo percorso in Champions, ma siamo vicini a fare qualcosa di grandissimo per il club. Non vogliamo mollare".