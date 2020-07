Milan, Imborgia: “Rangnick porterà esperienza, ma gli servirà tempo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nel corso dell’intervista a Tuttomercatoweb.com con Antonio Imborgia si è parlato anche di Milan e del suo futuro.

Su Rangnick: “Porterà esperienza e un modo di lavorare diverso dalle nostre abitudini. Ma anche lui avrà bisogno di tempo. Il Milan ora cerca i ragazzi del 2000 e del 2001. Se gli danno tempo bene, in caso contrario proveranno a riaprire tra un anno un altro ciclo con un altro tecnico”. Con Imborgia si è poi parlato anche di Saelemaekers da lui conosciuto molto bene: “E’ cresciuto grazie a Pioli, non è un titolare ma ha buona prospettiva perché ha una gamba aggressiva. E’ ancora alla ricerca di un ruolo ma lo stop del campionato lo ha aiutato perché questa stagione allungata gli ha dato la possibilità di dimostrare le sue capacità. Negli anni scorsi con il suo agente ho fatto di tutto per portarlo in Italia e ci sono andato vicino in un paio di situazioni”.

