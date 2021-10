Milan, Imarisio: “Leao? Con il Torino ha fatto un recupero di 60 metri”

Il giornalista Marco Imarisio è rimasto sorpreso dalla dedizione difensiva di Rafael Leao in Milan-Torino. Queste le dichiarazioni

Il giornalista Marco Imarisio è rimasto sorpreso dalla dedizione difensiva di Rafael Leao in Milan-Torino. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Contro Il Torino ho visto Leao fare un ripiegamento di 60 metri per andare a spazzare una palla in area, lo scorso anno non lo avrebbe fatto. È la prova di un gruppo giovane che ci crede e continua a crescere. Il lavoro di Pioli è innegabile".