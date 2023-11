Milan, Ielpo: “Ibrahimovic non farebbe il general manager. Su Pioli…”

Qual è il problema del Milan? Cosa pensa della situazione intorno a Pioli? "Credo che ci sia in questo momento una grossa differenza tra due giocatori del Milan e il resto della rosa. Loftus-Cheek e Pulisic sono di un livello altissimo rispetto agli altri che sono discretamente forti. Dobbiamo sempre ricordarci che per giocare in un club così importante comunque si deve essere forti. Si vede, però, la differenza quando ci sono quei due e quando non ci sono. Se si può fare una critica all’allenatore possiamo parlare del fatto che manca un po’ di cattiveria. Se si parla di cambiare allenatore non è perché Pioli non è più bravo. Dopo un po’ di tempo non si riesce a dare più gli stessi stimoli". LEGGI ANCHE: Milan, Florenzi indagato nell'ambito del caso scommesse >>>