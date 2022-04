Milan, Ielpo: “A destra non ci sono giocatori, in attacco c’è solo Giroud”

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sui problemi in attacco del Milan e sul calciomercato

Intervenuto a 'Radio 24', durante la trasmissione 'Tutti Convocati', Mario Ielpo ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan . Questo l'intervento dell'ex portiere: "Il Milan con i mezzi che aveva ha fatto una buona prestazione nel derby di Coppa Italia, il problema è che davanti non ha più nessuno. A sinistra fai fatica, in mezzo idem, a destra non hai giocatori e in attacco hai solo Giroud".

Sul mercato, Ielpo ha proseguito in questo modo: "Sappiamo sempre delle mezze verità su trattative, importi. Io andare a giocare dal Milan all'Inter per mezzo milione di differenza non l'avrei mai fatto, a meno che i problemi fossero di rapporti. Alcuni giocatori che sono andati via secondo me si pentiranno. Kessié? Mi chiedo se a Barcellona giocherà o farà panchina come Donnarumma. Gigio è diventato campione in Ligue1? Ci diventerei anche io con quella squadra, anche se mi mettessi in porta adesso".