Milan, Ibrahimovic: “Segnato gol con movimenti magici”

Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , ha parlato con Alberto Angela nello speciale di Natale 'Stasera a Milano', in onda ieri su RaiUno. Lo svedese, classe 1981 , ha parlato del suo rapporto con la città di Milano , ma non soltanto. Ecco un estratto sui suoi gol grazie alle arti marziali ( INTERVISTA COMPLETA ).

Sulla sua passione per le arti marziali: "Quando ero più piccolo facevo Taekwondo, facevo tante cose con questo sport. I miei movimenti sono così naturalmente, facevo cose che pensavo fossero giuste quando gli altri dicevano “questo non è calcio”. Ho fatto gol con movimenti che non sembravano calcio, ma era magia".