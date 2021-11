Milan, Ibrahimovic: “Non penso al ritiro, vado ancora avanti”

Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato dal ritiro della Svezia, svelando di sentirsi molto bene. Ecco tutte le sue parole.

Non si ferma mai Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981 del Milan, che è stato convocato dalla propria Nazionale per questa sosta. Nonostante l'età, il centravanti rossonero continua a stupire e soprattutto non molla un centimetro. Gioca da protagonista nel Milan e nella Svezia, con cui ora è in ritiro. Ha parlato così in conferenza della propria condizione fisica: "Nell’ultima stagione ho avuto più infortuni di quello che ho di solito, ma è anche perché non ho mai pensato a fare con calma quando ho sentito qualche fastidio, ho solo dato il massimo, questo è la mia mentalità. Dopo aver fatto 30 anni così ho notato che i dolori fisici non spariscono, si spostano e basta. In Italia, al Milan, ho un fisioterapista che mi segue 24 ore al giorno. Per ogni minima cosa interviene, appena sento qualcosa devo curarmi subito".