Milan, Ibrahimovic: “La vittoria è la mia droga, non capita spesso che perdo”

Milan, Ibrahimovic e la sua voglia di vincere

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato della sua voglia di vincere sempre e comunque . Le dichiarazioni ai microfoni di ‘SportWeek’: “La vittoria è la mia droga. È difficile spiegare, però quando sono in campo io devo vincere. A tutti i costi, ma sempre. Ho un rating di vittorie in allenamento, nelle partitelle, del 95 %. Non è una bugia. Quando perdo si vede, ma non capita spesso perché non perdo. Sono troppo fissato di vincere, ma troppo. Forse si è capito anche con la squadra, come nel pareggio contro il Parma: forse sei mesi fa sarebbero stati contenti, invece stavolta erano tutti incazzati e il giorno dopo lo erano ancora. Così deve essere. (In assoluto, droga è una parola brutta. La gente che si droga è gente debole. Quelli che hanno tutto e si ammazzano non li rispetto, In strada c’è gente che non mangia, dorme sotto i ponti e non molla, perché è forte)”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale di Ibra >>>