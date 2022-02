Milan, Guidolin: “Maignan molto sveglio. E che assist per Leao!”

L'allenatore Francesco Guidolin, ha elogiato apertamente le qualità del portiere del Milan Mike Maignan. Queste le dichiarazioni

L'allenatore Francesco Guidolin, ha elogiato apertamente le qualità del portiere del Milan Mike Maignan. Queste le dichiarazioni nel suo intervento a "Tutti Convocati" su Radio 24,: "Maignan ha già fatto vedere di avere capacità di lanciare nel lungo, è molto bravo, molto sveglio. Ci sta il lancio lungo a scavalcare centrocampo e chi ha piede per mettere palla lì come Maignan e chi ha la corsa come Leao deve provarci".