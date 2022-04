Milan, Giroud: “Siamo lì, non possiamo nasconderci: vogliamo lo scudetto”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club rossonero

Sul finale di stagione: "Questo è un momento, alla fine della stagione, in cui ovviamente abbiamo un po' più di pressione. Ma penso che il gruppo sia molto concentrato sull'obiettivo che è vincere la prossima partita. Dobbiamo tutti i giocatori sognare, pensare, mangiare e respirare questo scudetto. Siamo lì, vogliamo vincerlo tutti, non possiamo nasconderci. Se non faccio il gole se lo fa un altro per me va bene lo stesso. Voglio solo che il Milan vinca e spero che questo finale di stagione sarà bellissimo per i tifosi e che viviamo una storia unica insieme".