Milan, Gimenez: “Quarto posto ancora possibile. Sul derby dico…”

Intervistato dal Corriere dello Sport, Santiago Gimenez , attaccante del Milan , ha parlato della stagione rossonera. Ma non solo, poiché il centravanti messicano ha raccontato della sua nuova vita in Italia, sulle difese del nostro campionato e sul suo ruolo in squadra. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per l'intervista completa!

Sul quarto posto in campionato come obiettivo possibile: «Sì. Ma non dobbiamo guardare la classifica. Pensiamo solo a vincere partita per partita. Come la Coppa Italia. Non vedo l’ora di giocare il derby, sono ansioso».