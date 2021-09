Milan, Gilardino: “Per la Champions non è ancora finita”

Alberto Gilardino, tecnico del Siena, nell'intervista a tuttomercatoweb.com ha parlato del Milan di Stefano Pioli

Alberto Gilardino, ex giocatore del Milan, ora tecnico del Siena, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Gilardino ha parlato anche della squadra rossonera: "Pioli l’ho avuto a Bologna. Ho un grandissimo ricordo. Ha fatto un percorso straordinario, è un allenatore di grande carisma. Il Milan da qualche anno ha avviato una nuova politica e si sta togliendo belle soddisfazioni. Ma il percorso in Champions non è certo finito”. Milan in corsa per l'erede di De Bruyne: le ultime di calciomercato >>>