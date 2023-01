Milan, Gentile: “Senza Maignan il reparto difensivo perde sicurezza”

"Ragionando in prospettiva un altro secondo portiere andrebbe preso, sicuramente sì. È evidente che non ti aspetti una sfortuna del genere. Maignan è stato uno dei protagonisti dello Scudetto: ha portato punti al Milan, ha portato sicurezza al reparto. Tatarusanu non è la stessa cosa, è abbastanza evidente. Ne perde la sicurezza difensiva di tutto il reparto, non a caso vediamo anche Tomori e Kalulu sicuramente più in difficoltà. Maignan, oltre ad essere più forte e più giovane, ha proprio caratteristiche diverse: è un portiere che con la sua presenza, la sua rapidità e la sua elasticità riesce ad essere un uomo aggiunto in difesa, con le sue uscite, la sua capacità di leggere il gioco. Tatarusanu ha altre caratteristiche, ovviamente è meno forte". Caso Bakayoko, gli aggiornamenti di Schira: “Milan furibondo”