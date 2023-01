Milan, Galletti: “Charles De Ketelaere è una nota dolente”

Su De Ketelaere : "Credo ci siano state una serie di circostanze sfortunate. Il belga è una nota dolente, nel momento in cui si sposa il progetto del Milan il primo anno bisogna darlo, anche se non sono contento delle prestazioni. Penso anche a Leao e Tonali il primo anno. Se spendi una cifra del genere e vedere che quel calciatore non ti aiuta fa male, ma non bisogna andare oltre".

Su Origi: "Magari anche Origi è stato fino a questo momento una scommessa non fortunata. Kjaer dava un punto di domanda a inizio di stagione per esempio: non è entrato in forma. In questo senso la scelta è stata azzardata nel non dare altri ricambi a Pioli". Il Milan deve cambiare il modulo? Il 4-2-3-1 potrebbe essere passato di moda >>>