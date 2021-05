Milan, Foschi: “Rinnovo Donnarumma? Si doveva decidere prima”

Il dirigente sportivo Rino Foschi, intervenuto a TMW Radio, ha parlato di Gianluigi Donnarumma e il rinnovo di contratto con il Milan

Il dirigente sportivo Rino Foschi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del futuro di GianluigiDonnarumma. Ecco cosa ha detto: "Penso che rimanga al Milan, si è tirata la corda ma credo che sia uno dei portieri più interessanti e il suo cammino credo sia questo. Per me hanno fatto male a decidere adesso, si doveva decidere tempo fa su di lui. E' un ragazzo particolare, un ottimo portiere e una bandiera del Milan, gli ha fatto più male che bene questa situazione. Spero rimanga e che possa accontentarsi di quanto gli offrono".