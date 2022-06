Milan, senti l’ex allenatore di Botman: “Sven voleva il Newcastle a gennaio”

Intervistato dal 'Chronicle', Jocelyn Gourvennec, ex allenatore del Lille, ha rilasciato delle dichiarazioni sul trasferimento di Sven Botman al Newcastle. "Sven ha parlato col presidente e voleva parlare pure con me. Gli ho detto: se il Newcastle ti vuole a gennaio, ti vorrà anche in estate. Meglio che tu resti qui a finire il tuo lavoro. Avevamo un ottavo di finale di Champions da preparare contro il Chelsea. Era un po' disturbato perché non sapeva se accettare l'offerta a gennaio, ma ha capito che avrebbe potuto finire il suo lavoro al Lille. Non è facile trasferirsi a gennaio, l'adattamento non è ideale. Ha fatto la scelta giusta ad aspettare e ora andrà tutto bene, se lo merita", questo l'intervento di Gouvernnec sul difensore che piaceva molto anche al Milan. Milan, le top news di oggi: fatta per i rinnovi di Maldini e Massara. Sanches si allontana.