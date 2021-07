Milan, Evani: “Mi aspetto conferme di gioco e risultati. Donnarumma…”

Alberico (Chicco) Evani, ex calciatore del Milan ed oggi assistente di Roberto Mancini in Nazionale, ha parlato dei rossoneri e di Donnarumma

Alberico (Chicco) Evani, ex calciatore del Milan ed oggi assistente di Roberto Mancini in Nazionale, ha parlato dei rossoneri e di Donnarumma. Di seguito uno stralcio della sua intervista a 'TuttoMercatoWeb': "Donnarumma era già uno dei migliori al mondo, l'Europeo lo ha confermato. Quanto al Milan mi aspetto una conferma come gioco e risultati, anche se confermarsi è difficile. Giroud? Ha sempre fatto gol e i rossoneri ne hanno bisogno anche perché Ibra non potrà giocare tutto il campionato".