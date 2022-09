Milan, Pioli: “Si parla troppo della differenza tra Serie A e Champions”

Sulla Dinamo Zagabria : "È una squadra che non perde da tanto tempo, fa più di tre gol a partite nel proprio campionato e ha battuto una delle favorite per la vittoria nella Champions, ovvero il Chelsea. Fa una fase difensiva molto compatta, intensa, ha ripartenza e grandi cambi di gioco. Una squadra che ha delle belle caratteristiche".

Sul momento del Milan: "Noi arriviamo bene, in questo momento le energie ci sono. Mi aspetto una partita dove dobbiamo giocare bene. Si sta parlando troppo di differenza tra Champions e campionato. Quando noi abbiamo giocato bene abbiamo vinto, quando non lo abbiamo fatto anche in campionato, come contro il Sassuolo, non abbiamo vinto. È una questione di riuscire a mettere in campo il nostro potenziale".