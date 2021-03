Milan, Dida: “Un giorno vorrei allenare. Donnarumma? Grande talento”

Nelson Dida, ex portiere rossonero e oggi preparatore dei portieri del Milan, ha parlato del suo ruolo nella squadra e di Gigio Donnarumma

Nelson Dida, storico portiere del Milan ancelottiano e oggi preparatore dei portieri rossoneri, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport sul suo ruolo e su Donnarumma. “Dallo staff adesso sto imparando tanto, un giorno vorrei fare l’allenatore, non soltanto dei portieri, perché mi piacerebbe davvero stare in panchina e decidere come schierare la squadra. Ma quel giorno è lontano. Donnarumma è un grande talento. È un ragazzo tranquillissimo, ma sente tanto la partita. Adora il Milan, è molto legato alla squadra e lo fa capire. Il suo primo punto debole era la comunicazione e Gigio lo ha superato. Stiamo lavorando su tanti aspetti, ma già da questo punto di vista Donnarumma è migliorato".

"Un portiere non può concedersi debolezze: deve dirigere. Si sentono le sue urla perché gli stadi sono vuoti quindi si sente tutto quello che prima non si riusciva a percepire. Ma un portiere deve gestire un reparto. Gigio urla e fa bene. Come si diventa portieri efficaci? Parando, parando. Bisogna allenarsi tutti i giorni e, se capita, anche in partita. Gigio è alto, ha una bella corporatura, ed ancora tanti margini di miglioramento in tutti i fondamentali. È stato in campo per una sequenza di rigori infinita, contro il Rio Ave, in Portogallo. Ecco, quelle sono le situazioni che ti fanno crescere”. Leggi l'intervista completa di Dida.