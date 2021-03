Milan, Dida: ‘Kakà? Grazie a lui arrivammo in finale di Champions nel 2007’

Milan, le parole di Dida su Kakà Nelson Dida, storico portiere del Milan ancelottiano, oggi è il preparatore dei portieri del Milan. Il brasiliano ha parlato davanti ai microfoni della Gazzetta dello Sport e, tra i tanti temi trattati, ha speso...

Nelson Dida, storico portiere del Milan ancelottiano, oggi è il preparatore dei portieri del Milan. Il brasiliano ha parlato davanti ai microfoni della Gazzetta dello Sport e, tra i tanti temi trattati, ha speso delle parole anche sul suo ex compagno di squadra Kakà. “La qualificazione alla finale di Champions 2007 nacque lì, a Manchester, con una stupenda partita di Kaká. Una gara fondamentale per la sua carriera. Lo sento ancora, ogni tanto ci parliamo al telefono ed è contento della strada che ho intrapreso in Italia”. Ecco l'intervista completa di Dida.