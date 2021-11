Milan, Di Stefano: “Ballo-Touré e Krunic verso la titolarità contro l’Inter”

Secondo Peppe Di Stefano, inviato sul Milan, Stefano Pioli potrebbe far giocare dal primo minuto Fodé Ballo-Touré e Rade Krunic

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Peppe Di Stefano, inviato sul Milan, ha dato alcune indicazioni di formazione dei rossoneri per la partita di domani sera contro l'Inter. Queste le parole del giornalista. "Più Ballo-Touré che Kalulu sulla sinistra. Può davvero giocare Krunic per due motivi: perché Brahim non è al 100% e perché Pioli vuole limitare Brozovic che è la principale fonte del gioco nerazzurro e Krunic e più centrocampista di Brahim". Milan, le top news di oggi: ritorno di fiamma per gennaio. Novità di formazione per il derby