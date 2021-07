Milan, De Santis: “Kaio Jorge attaccante europeo: le sue caratteristiche”

Lorenzo De Santis, agente di mercato esperto di calcio sudamericano, ha parlato dell'obiettivo di mercato Kaio Jorge. Le dichiarazioni

Lorenzo De Santis, agente di mercato esperto di calcio sudamericano, ha parlato dell'obiettivo di mercato Kaio Jorge. Le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Spesso i brasiliani fanno più fatica degli argentini ad abituarsi all'Italia. Vedi Gabigol e Paquetà, ma anche Gerson. Questo è un profilo che incuriosisce tanto, ha fatto molto bene anche con le Under brasiliane ed è una grande opportunità di mercato. La cifra che chiede il Santos è di 10 milioni ma ora è ancora più bassa. Non mi stupirei se ci mettesse le mani il Milan. E' un attaccante dal profilo europeo, si viene a cercare palla e unisce tecnica a un buon senso pratico".