Cudicini: “Un’emozione incredibile allenarsi con i campioni del Milan”

Le parole di Carlo Cudicini in vista di Milan-Tottenham

Sull'esordio al Milan: "Ebbi la possibilità di far parte della prima squadra del Milan per quasi 6 mesi. Essendo un grandissimo tifoso rossonero per me è stata una emozione incredibile: potersi allenare con campioni incredibili e dal grande talento. Ho esordito in Champions, giocando 90 minuti anche a San Siro: tappe epiche della mia vita da tifoso e da professionista. Ho cercato di essere il più freddo possibile, anche se non è stata una cosa facile. Poi dopo la partita familiari e amici mi hanno fatto realizzare ciò che era successo...".