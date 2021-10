Milan, Costacurta: “Shevchenko è un fratellino, ci vogliamo un gran bene”

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato del suo rapporto speciale con l'ex attaccante rossonero Andriy Shevchenko

Intervenuto ai microfoni di 'Tuttosport', Alessandro Costacurta ha parlato dell'amicizia che c'è tra lui e Andriy Shevchenko. Queste le parole dell'ex rossonero. "Sheva è un fratellino, ci vogliamo un gran bene. E non dimenticherò mai il suo primo giorno a Milano, quando arrivò dalla Dinamo Kiev. Sheva sbarcò in Italia d'estate, quando quasi tutta la squadra era già partita per le vacanze. Tutti tranne Albertini ed io. Così la società ci chiese di accompagnare Sheva alla scoperta di Milano. All'epoca parlava un po' di inglese e di italiano non sapeva nemmeno una parola. Ho ancora negli occhi il suo sguardo, quello del ragazzo incuriosito dal nuovo mondo che stava scoprendo. In quei primi giorni milanesi trascorsi insieme è nato un feeling che poi negli anni si è trasformato in una bella amicizia".